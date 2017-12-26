Первая модульная участковая больница открылась в Башкирии

Первая модульная больница открылась в селе Дуван Дуванского района Республики Башкортостан, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Первая участковая больница модульного типа открылась для жителей села Дуван и деревень Чертан, Лемазы, Калмаш и Октябрьский, в которых в совокупности проживают 6 тыс. человек. В ней присутствуют дневной стационар, кабинеты стоматолога, педиатра, терапевта, кабинет скорой помощи, прививочная, сообщило ИА «Башинформ».

Больницы модульного типа имеют высокую мобильность и при необходимости могут изменять свое местоположение, фундамент для них не требуется. Финансировали проект из бюджета республики, всего было выделено порядка 15 млн рублей.