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Мэром Самары впервые избрана женщина

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Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
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Елена Лапушкина, ранее занимавшая пост главы администрации Железнодорожного района, избрана мэром Самары. Депутаты городской думы — всего 36 народных избранников — поддержали ее избрание единогласно, таким образом, город впервые возглавила женщина.

На пост мэра Самары конкурсная комиссия выбрала трех: генерального директора компании «ЭкоСтройресуос» Константина Ряднова, советника директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антона Алимова и Елену Лапушкину, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее сообщалось, что в Самаре создан оперативный штаб для принятия всех необходимых мер по борьбе с последствиями снегопада. 

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