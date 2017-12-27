«Личные истории лучше выстреливают»

Подводя итоги уходящего года, сложно не вспомнить о том, какие темы больше других волновали общество. Чтобы привлечь внимание к проблемам, многие россияне создавали петиции в интернете. Иногда этот способ оказывался даже более действенным, чем обращение напрямую к представителям власти. Общественное возмущение по поводу истории «пьяного» мальчика Алеши Шимко, сбитого в Балашихе, привело к повторной экспертизе и новому уголовному делу. Директор платформы Change.org по Восточной Европе и Центральной Азии Дмитрий Савелов рассказал порталу iz.ru, какие темы нашли наибольший отклик в сердцах россиян и почему подписывать петиции — это только первый шаг к решению проблемы.

— За прошедший год только в России добились победы сотни петиций. Можно ли выделить какие-то тенденции?

— Контент очень разнообразный. Проблемы, которые изложены в петициях, охватывают широкий круг тем. В этом году можно выделить три основных тенденции. Первая — кампании, касающиеся прав людей с инвалидностью. Историй было много. Год начался с петиции москвички Светланы Штарковой, мамы ребенка с ДЦП. Родители детей с особенностями развития нигде не могли купить подходящую одежду, хотя компания Marks&Spencer продавала ее онлайн. Однако в российских магазинах марки такая одежда не была представлена. Петиция набрала около 50 тыс. подписей, после чего компания приняла решение поставлять нужные товары.

Еще одна нашумевшая история: мама из Новосибирска Юлия Горбунова собрала почти 300 тыс. подписей. В своем обращении она просила, чтобы детям с расщелиной неба и губы прекратили отказывать в инвалидности. В течение трех или четырех лет она развивала эту кампанию, писала в инстанции, общалась со СМИ, и в итоге было принято решение: дети с таким диагнозом теперь получают инвалидность.

— Какие еще темы волновали россиян?

— Другая не менее популярная тема — правосудие. Было очень много громких историй. К примеру, петиция продюсера Максима Фадеева, который написал об истории «пьяного мальчика» Алеши Шимко. Она собрала более полумиллиона подписей с требованием пересмотра результатов экспертизы. То, что это описал Максим, стало маячком для СМИ, и в итоге к делу было приковано повышенное внимание.

петиции Слушание по делу «пьяного мальчика». На фото отец погибшего Алеши Шимко Роман Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Также было громкое дело Евгении Чудновец в Екатеринбурге. Воспитательницу осудили на полгода за репост видео с издевательствами над полуобнаженным ребенком — женщина пыталась привлечь внимание к проблеме. Более 140 тыс. человек подписали петиции в ее защиту. В итоге, когда Чудновец освободили, она записала обращение с благодарностью ко всем, кто подписывал петицию.

Третья история — это права животных. Петиций на эту тему было действительно очень много. И многие из них принесли действительно ощутимый результат. Буквально в декабре было ужесточено наказание живодерам. Против живодеров всегда было довольно много петиций, они все очень эмоциональные и всегда очень популярны. В этом году авторы, наконец, начали работать друг с другом, объединять усилия. Кампания по ужесточению наказания для живодеров — как раз хороший тому пример.

— Наверняка этому способствовала печальная история живодерок из Хабаровска.

— Безусловно, эта история всколыхнула общество. Темы, касающиеся защиты прав животных, в этом году были популярны не только в России, но и в других странах мира. Как, например, кампании по запрещению фестиваля собачьего мяса в Китае.

Что радует, в этом году удалось добиться многого. Пошла волна, и по количеству побед мы видим положительные сдвиги. В середине года была инициатива ввести штраф за кормление бездомных животных. Также была петиция против законопроекта о налоге на домашних животных. Ее подписали более 200 тыс. человек, в результате от закона отказались.

петиции1 Темы, касающиеся защиты прав животных, в этом году были популярны и в других странах мира. Фото: Global Look Press/ZUMA/Ronen Tivony

— Другими словами, люди стали больше обращать внимания на локальные и личные истории. Глобальные проблемы отходят на второй план?

— За шесть лет работы мы убедились, что личные точечные истории выстреливают гораздо лучше как в России, так и по всему миру. Личная история — главный двигатель общественных перемен. Мне кажется, они позволяют увидеть не просто факт какой-то проблемы, но прочувствовать ее на примере отдельной семьи, человека в инвалидном кресле или мамы, которая пытается улучшить жизнь своих детей.

Я часто вспоминаю пример прошлого года. Антон Туляков пытался добиться доступности соцсетей для незрячих людей. Из-за невозможности выйти на улицу социальная сеть «ВКонтакте» для него — единственная возможность общаться с внешним миром. Мы никогда не поймем, что значит жить не видя мир, не сможем прочувствовать это. Но сказанные им слова помогли: через неделю во «ВКонтакте» сделали версию сайта для незрячих людей. Более того, Антона они пригласили стать одним из тестировщиков.

Мы видим, что победа локальных петиций в каком-то регионе может породить ряд аналогичных обращений уже в других областях. Люди, голосовавшие за петицию, которая победила, потом сами создают их уже в своем регионе.

В этом году была петиция в поддержку родителей детей, которые занимаются спортивной гимнастикой в Нефтеюганске. Это была очень непростая и трогательная история. Некоторые дети погибли в аварии. Для тех, кто выжил, спорт — это самое главное в жизни. Они просили, чтобы им создали спортивный центр. В результате на историю откликнулся губернатор и им пообещали построить это здание. Но любопытно здесь то, что после победы этой кампании появился целый десяток аналогичных уже в других регионах. Люди посмотрели, как это работает, и использовали этот опыт.

истории_1 Церемония прощания с детьми, погибшими в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, 4 декабря 2016 года Фото: РИА Новости/Юрий Шестопалов

— Чаще реакция на обращения следует от региональных властей и руководства компаний. Люди постепенно перестают переадресовывать все личные или бытовые вопросы президенту.

— Процентов 70 петиций адресованы не тому человеку. Это самая первая ошибка. Выбор правильного адресата — это половина успеха. Когда люди, принимающие решения, не имеют прямого отношения к проблеме, они не могут поучаствовать. Очень много петиций адресуют лично Путину, несмотря на то, что вопрос вполне могут решить местные власти даже на уровне администрации района.

Небольшой сдвиг всё же есть: люди начали понимать важность того, кому адресована петиция. Залогом успешной петиции является возможность для автора вступить в диалог с лицами, принимающими решение. Вместе искать какие-то способы. Была петиция о компенсациях пострадавшим при теракте в метро в Санкт-Петербурге. В результате автор петиции передала ее властям, затем был организован круглый стол с пострадавшими. Это пример диалога, который привел не только к обещаниям, но был запущен законопроект, чтобы защищать людей в подобных ситуациях в будущем.

истрии_2 Эвакуация пострадавших в результате взрыва со станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Александр Тарасенков

— Понятно, что нет универсального рецепта, но всё же у каких петиций больше шансов добиться внимания?

— Создание петиции — очень важный шаг, но это первый шаг. Не стоит ожидать того, что вы подписали петицию и вас мгновенно услышали. Мы всегда стараемся подчеркнуть, что именно с этого момента начинается работа автора петиции с теми, кто его поддержал. Важно понимать, что за каждой поставленной подписью стоит реальный человек, готовый оказать помощь, пусть даже минимальную. Умение автора работать со своими подписантами и адресатами — две основные вещи, которые отличают успешные петиции от неуспешных.

Дальше уже идет умение работать со СМИ, экспертами. Самое главное — активизировать подписантов, не смотреть на них как на подписи на бумаге, а видеть сообщество небезразличных людей. В этом смысле как техническая платформа мы сильно отличаемся от аналогичных сервисов.

— Вас часто критикуют за то, что петиции на Сhange.org не имеют юридической силы — власти не обязаны их рассматривать.

— Понятно, что без адресатов — людей, принимающих решения — вопрос не может быть решен. С другой стороны, важно, чтобы их вовлечение в проблему было добровольным. Вопрос именно в том, как выстраивается диалог. Опыт показывает, что должны быть созданы благоприятные условия, при которых социальные перемены становятся возможными. То есть адресаты хотят и могут общаться с авторами петиции. Без вовлечения большого числа людей в соцсетях и СМИ это невозможно.

Есть две составляющие успешной кампании: сначала информировать и вдохновлять людей на какие-то действия, а затем уже вовлекать людей, принимающих решения. Без них дело не сдвинется. Система Change.org устроена таким образом, что у наших пользователей есть возможность напрямую работать с адресатами. Официально зарегистрированы Министерство здравоохранения, Сбербанк, «Первый канал», МГТС и многие другие компании. Это значит, что они готовы к другой форме общения — не давлению и обязаловке, а готовности рассматривать совместные решения. В постсоветском пространстве очень популярно жаловаться, а вот идея построения конструктивного диалога гораздо менее популярна.

— Многие всё же считают петиции способом написать донос.

— Платформа выстроена таким образом, чтобы людям было максимально просто создать петицию. Люди учатся работать друг с другом, с властью, со СМИ. Это те навыки, которые нашим людям нужно вырабатывать. Мы стараемся делать подсказки, которые бы подробнее рассказывали им, как именно это делать.

— Принципиальное различие между вами и другими платформами — анонимность. В чем ее плюсы и минусы?

— Мы являемся очень крупной международной платформой: 216 млн пользователей по всему миру в 196 странах. Для некоторых людей поднять какой-то вопрос жизненно важно, но в то же время опасно. Поэтому мы решили, что петицию можно было бы создавать обезличено. Потому что успешность петиции определяется не количеством подписавшихся, а активностью кампании. Пусть кто-то подпишется вымышленным Иваном Ивановым, но при этом запостит в соцсетях, обратится к местным властям. Именно это создает эффективность, а не публичное мнение, выраженное в цифрах. Есть петиции, которые собрали 100 тыс. или 200 тыс. и не добились результата, и те, которые, набрав всего 5 тыс., добились решения вопроса. Разница как раз в активности людей.

— Но, с другой стороны, можно ведь накрутить голоса.

— Мы очень серьезно относимся к вопросу верификации. Половина наших сотрудников занимается отслеживанием подозрительной активности, которая не похожа на человеческую. Принципиально важно, чтобы за каждой подписью стоял человек. И при этом не столь важно, как именно его зовут. Главное, чтобы он активно участвовал.

За каждым лайком, репостом и адресом электронной почты стоит человек, у которого есть интересы, переживания и желание помочь. Именно эти люди формируют сообщество людей, которые ищут возможности решения проблем.

— Как вы узнаете о том, что петиция добилась результата?

— Мы полностью полагаемся на авторов в этом вопросе. Наиболее популярные петиции мы отслеживаем, но отследить каждую, даже самую маленькую, технически трудно. Если решение было принято, автор петиции ставит отметку «победа».

петиции4 За каждым лайком, репостом и адресом электронной почты стоит человек, у которого есть интересы, переживания и желание помочь Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Bildverlag Bahnmüller

Как платформа мы не играем никакой активной роли. Но можем показать успешные примеры других кампаний, при этом все действия зависят только от автора. Соответственно, если они не расскажут об успехах кампании, мы об этом никогда не узнаем.

В этом году у нас было более 300 верифицированных побед, но реальное количество, скорее всего, было больше. Просто потому, что сложно отследить, построили ли мост в каком-то городе, получила ли поддержку нуждающаяся семья.