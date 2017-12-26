Хирург на Урале осужден за смерть игрока ХК «Спутник»

Суд в Нижнем Тагиле приговорил к двум годам ограничения свободы хирурга горбольницы № 1 Романа Уланова, который обвинялся в гибели игрока хоккейного клуба «Спутник» Сергея Симонова. Обвиняемый на время лишен права заниматься врачебной деятельностью.

6 января 2016 года после тренировки 23-летний хоккеист почувствовал острую боль в левом подреберье. В клинике ему поставили диагноз «тупая травма живота» и начали полостную операцию из-за скопившей в брюшной полости крови. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Врач-хирург работал без ассистента и плохо перевязал сосуды. В результате ночью у пациента открылось артериальное давление. Спортсмена срочно доставили в операционную, где через 15 минут он скончался.

Ранее портал iz.ru сообщал, что хирург-отоларинголог частного медицинского центра «Доктор Плюс» в Екатеринбурге, обвиняемый в гибели 70-летней пациентки, предстанет перед судом. Врач обвиняется в причинении смерти по неосторожности после операции, которую он провел. В результате хирургического вмешательства пожилая женщина скончалась на операционном столе от значительной кровопотери.