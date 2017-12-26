Склад Сбербанка полностью выгорел в Калининграде

Возгорание произошло на складах в Калининграде во вторник утром. Горели складские помещения на площади 1,2 тыс. кв. м, в том числе склад с алкогольной продукцией и склад Сбербанка, который полностью выгорел. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калининградской области.

Возгорание возникло в промзоне по адресу Калининград, улица Камская, дом 63 в отдельно стоящем складском здании, где находилась алкогольная продукция и списанное оборудование ПАО «Сбербанк».

К настоящему времени пожар локализован, передает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Алексея Баранова.

В тушении огня были задействованы 15 единиц техники и 53 человека. Угрозы распространения огня нет, передает BFM.RU.