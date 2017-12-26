Один из создателей Рунета Валерий Бардин скончался в Москве

Валерий Бардин, являвшийся одним из основателей российского сегмента интернета, умер в Москве на 64-м году жизни. О кончине программиста сообщила средствам массовой информации его супруга. Об этом сообщает ТАСС.

Бардин умер от онкологического заболевания, отмечает телеканал «360». С 1980-х годов он работал в Курчатовском институте, при непосредственном участии Бардина была создана компьютерная сеть, впоследствии подключенная к интернету.

Программист был активным участников множества проектов, связанных с компьютерными сетями и информационными технологиями, имел отношение к становлению первых в РФ интернет-провайдеров «Демос» и «Релком», напоминает телеканал «Звезда».