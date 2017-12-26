Жители Находки наряжают елку в музее памятными семейными вещами

Музейно-выставочный центр Находки Приморского края проводит предпраздничную творческую акцию. Горожане украсят елку своими личными и семейными историями, а также связанными с этим предметами.

Идея интерактивной выставки пришла из мультфильма «Зима в Простоквашино», в котором кот Матроскин оригинально нарядил праздничное дерево. Согласно условиям проекта, предметы должны быть не простые, а c чудесной новогодней историей. В основном участники приносят фотографии. Об этом информирует vostokmedia.ru. Акция «Соберем елку новогодних историй» завершится 29 декабря.

Как писал портал iz.ru, в Доме офицеров Читы установлена «патриотичная елка». Кроме игрушек, на праздничное дерево повесили небольшие коробки с фотографиями руководителей России и Забайкальского края. В частности, на ней можно увидеть изображения президента РФ Владимира Путина, губернатора региона Натальи Ждановой, сенатора Баира Жамсуева, спикера краевого парламента Игоря Лиханова.