Прямой эфир

Жители Находки наряжают елку в музее памятными семейными вещами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музейно-выставочный центр Находки Приморского края проводит предпраздничную творческую акцию. Горожане украсят елку своими личными и семейными историями, а также связанными с этим предметами.

Идея интерактивной выставки пришла из мультфильма «Зима в Простоквашино», в котором кот Матроскин оригинально нарядил праздничное дерево. Согласно условиям проекта, предметы должны быть не простые, а c чудесной новогодней историей. В основном участники приносят фотографии. Об этом информирует vostokmedia.ru. Акция «Соберем елку новогодних историй» завершится 29 декабря. 

Как писал портал iz.ru, в Доме офицеров Читы установлена «патриотичная елка». Кроме игрушек, на праздничное дерево повесили небольшие коробки с фотографиями руководителей России и Забайкальского края. В частности, на ней можно увидеть изображения президента РФ Владимира Путина, губернатора региона Натальи Ждановой, сенатора Баира Жамсуева, спикера краевого парламента Игоря Лиханова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новогоднюю елку установили на дне озера в Казани
Елки в парках Новосибирска красят в розовый цвет от вандалов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017