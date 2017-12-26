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Один из самых больших дворов реконструирован в Евпатории

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Один из самых больших дворов площадью 10,4 тыс. кв. м реконструирован в Евпатории, сообщила пресс-служба администрации города.

Комплексная реконструкция проводилась в одном из самых больших по площади дворов Евпатории. На участке в 10,4 тыс. кв. м были созданы детская игровая зона, зона отдыха, стол для игры в настольный теннис, а также четыре спортивные площадки: баскетбольная, футбольная, тренажерная и для норм сдачи ГТО, сообщило ИА «Крыминформ».

Двор оснастили камерами для наблюдения. Это сделано как для того, чтобы родители могли присматривать за своими детьми, не выходя из дома, так и для снижения риска вандализма на площадках двора. На открытии присутствовал глава администрации города Андрей Филонов и другие представители администрации.

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