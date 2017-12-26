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Завод по уничтожению химоружия демонтируют в Брянской области

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Завод по уничтожению химического оружия в Брянской области будет деактивирован. Аукцион на проведение работ объявило Министерство промышленности и торговли. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 400 млн рублей.

Как следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок, заказчиком работ по деактивации выступает Минпромторг РФ. Подрядчику предстоит выполнить работы по дегазации помещения, оборудования и трубопроводов, которые ведут к объекту. Кроме того, все инструменты, используемые при уничтожении химоружия, должны быть демонтированы, разрезаны и переплавлены. Срок завершения работ — 31 декабря 2018 года.

Как напоминает NASHBRYANSK.RU, все работы по уничтожению химоружия были завершены на предприятии под Почепом в сентябре 2015 года. С тех пор на заводе обезврежены около 7,5 тыс. т отравляющих веществ. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее заявлял, что почепский завод может быть перепрофилирован. Не исключено, что там начнут выпускать фармацевтическую и химическую продукцию.

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