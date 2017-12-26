Пятерых человек задержали в Грузии по подозрению в терроризме

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали пятерых граждан страны, подозреваемых в пособничестве терроризму.

Спецоперация проводилась 26 декабря в селах Омало и Дуиси в Панкисском ущелье.

Как сообщила руководитель пресс-службы СГБ Нино Гиоргобиани, задержанные «были пособниками террористов, ликвидированных во время антитеррористической операции в Тбилиси 22 ноября текущего года», передает ТАСС.

В ходе задержания пытался оказать сопротивление и был ранен Темирлан Мачаликашвили. Кроме него были задержаны Зураб Горнакашвили, Руслан Алдамов, Рамаз Маргошвили и Бадур Чопанашвили.

22 ноября сотрудники грузинских спецслужб уничтожили в Тбилиси трех экстремистов, в том числе предполагаемого организатора серии взрывов в 2016 году в стамбульском аэропорту Ахмеда Чатаева.