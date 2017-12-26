Браконьеры задержаны пограничниками в Крыму

Браконьеры задержаны пограничниками в Ленинском районе Крымского полуострова, сообщила пресс-служба Пограничного управления республики.

На прошлой неделе сотрудниками Пограничного управления были задержаны два человека на берегу Азовского моря в селе Заводское. Они промышляли незаконным выловом рыбы вида пиленгас, при них было 169 особей. Для ловли ими использовались рыболовные сети, сообщило ИА «Крыминформ».

Все инструменты для ловли изъяты, оставшиеся в живых 130 особей пиленгаса были выпущены обратно в море. По предварительным подсчетам, ущерб составил 26 тыс. рублей. Привлечение нарушителей к административной ответственности находится на рассмотрении.