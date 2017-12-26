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Умер один из создателей Рунета Валерий Бардин

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Фото: Wikipedia.org/К.В. Чащин
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Один из создателей российского сегмента сети интернет, автор ряда передовых компьютерных технологий, Валерий Бардин умер в Москве на 64-м году жизни.

Об этом со ссылкой на супругу исследователя сообщает ТАСС.

Причиной смерти, по ее словам, стало онкологическое заболевание.

Бардин родился 6 января 1954 года, закончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ), работал программистом в Институте атомной энергии имени  Курчатова. Именно там при активном участии Бардина в конце 1980-х годов была создана компьютерная сеть, вскоре подключенная к мировой сети — интернету.

Впоследствии он принимал участие в создании большого количества проектов в области компьютерных сетей и информационных технологий. Среди них — советская операционная система ДЕМОС, первые в России интернет-провайдеры «Демoс» и «Релкoм», первое новостное интернет-СМИ «Национальная служба новостей», Национальная электронная библиотека, аналитическая база данных «Интeгрум».

В августе ушел из жизни российский программист, стоявший у истоков Рунета, Андрей Чернов. Именно он создал кодировку KOI8-R, которая использовалась в российском сегменте сети.

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