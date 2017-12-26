Две ледовые переправы открылись в Новосибирской области

Две ледовые переправы открылись на Обском водохранилище в Ордынском районе Новосибирской области, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по области.

Вчера, 25 декабря, состоялось открытие двух ледовых переправ. Они соедини левый и правый берег Обского водохранилища. Первая переправа соединила рабочий поселок Ордынское с селом Нижнекаменка, вторая переправа — села Спирино и Чингисы. Протяженность переправ составляет в первом случае 4,3 км, во втором — 1,8 км, сообщило vn.ru.

Переправы позволят экономить жителям населенных пунктов большое количество времени за счет сокращения пути на 100 км. Ограничение в грузоподъемности техники составляет 2,5 т. Оценивала возможности переправ к эксплуатации специальная комиссия, главной мерой для принятия решений являлась толщина льда. Сейчас она составляет 36–41 см, это в пределах нормы.