Прямой эфир

Две ледовые переправы открылись в Новосибирской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Две ледовые переправы открылись на Обском водохранилище в Ордынском районе Новосибирской области, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по области.

Вчера, 25 декабря, состоялось открытие двух ледовых переправ. Они соедини левый и правый берег Обского водохранилища. Первая переправа соединила рабочий поселок Ордынское с селом Нижнекаменка, вторая переправа — села Спирино и Чингисы. Протяженность переправ составляет в первом случае 4,3 км, во втором — 1,8 км, сообщило vn.ru.

Переправы позволят экономить жителям населенных пунктов большое количество времени за счет сокращения пути на 100 км. Ограничение в грузоподъемности техники составляет 2,5 т. Оценивала возможности переправ к эксплуатации специальная комиссия, главной мерой для принятия решений являлась толщина льда. Сейчас она составляет 36–41 см, это в пределах нормы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Керченская переправа открылась после прохождения шторма
Переправа закрыта из-за циклона через реку Яна на Колыме

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017