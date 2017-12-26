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Жители более 10 сел Хабаровского края остались без электроснабжения

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Из-за циклона в Хабаровском крае произошли обрывы проводов, без света оказались жители 12 населенных пунктов. В четырех их них электроснабжение восстановили оперативно. Завершить аварийные работы мешает непогода. Об этом сообщает «Хабаровский край сегодня».

Проблема сохраняется в трех селах Ульчского района: Ухта, Дуди, Булава, а также в пяти селах Николаевского района: Нижнее Пронге, Нигирь, Озерпах, Пуир и Лазарев. По данным Дальневосточного УГМС, центр циклона находится в акватории Охотского моря. Прекращена работа паромной переправы Ванино–Холмск.

Как писал портал iz.ru, 24 декабря более 5 тыс. жителей Ленинградской области остались без электричества. По информации ГУ МЧС России по региону, отключение электроснабжения произошло в воскресенье днем в Лужском, Бокситогорском, Тихвинском и Всеволожском районах. На месте происшествия работали 13 бригад ПАО «Ленэнерго». 

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