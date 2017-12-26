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Стала известна причина распада группы «Грибы»

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Фото: Instagram/isaeva__tanya
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Украинский музыкальный коллектив «Грибы» прекращает свою концертную деятельность с 2018 года из-за того, что солист группы Юрий Бардаш займется раскруткой своего нового проекта «Бамбинтон».

Об этом 26 декабря сообщает «Вести Украина».

По данным издания, клип нового коллектива на песню «Зая» уже собрал на YouTube почти 9 млн просмотров. 

14 декабря сообщалось, что песней года по версии Российской национальной музыкальной премии стал хит «Тает лед» украинской группы «Грибы».

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