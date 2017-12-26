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Фонд развития промышленности появится в Омской области

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Врио губернатора Омской области Александр Бурков предложил в течение 2018 года разработать стратегию развития региона и поменять подход к инвесторам.

«Нужно рассмотреть такой феномен, как цифровая экономика. У нас ее всего 4%, а в Китае — 10%», — заявил он на бюджетном послании к областному парламенту. Об этом сообщает РИА «Омск-информ».

По его мнению, следует ввести налоговые преференции для инвесторов. «Мной поставлена задача создания областного фонда развития промышленности. У него будет свой бюджет. Он будет выдавать гранты начинающим предпринимателям», — рассказал Бурков.

Напомним, в течение трех лет в России планируется выпустить более 50 нормативных актов для регулирования отрасли высоких технологий. В июле 2017 года правительство утвердило госпрограмму «Цифровая экономика» до 2024 года. В ее составе — пять ключевых направлений: «Нормативное регулирование», «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», «Информационная инфраструктура» и «Информационная безопасность». Уже утверждены планы четырех направлений из пяти.

Согласно планам, к 2024 году 97% домашних хозяйств России должны иметь доступ к широкополосному интернету (со скоростью 100 Мбит/с), во всех городах с населением более 1 млн человек должно быть обеспечено устойчивое покрытие сетей беспроводной связи пятого поколения (5G). 

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