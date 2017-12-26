Силиконовые браслеты для проезда в автобусах появились в Хабаровске

Хабаровск постепенно переходит на безналичную оплату проезда в пассажирском транспорте. Там проходит эксперимент по внедрению силиконовых браслетов для оплаты проезда. Он проводится городским управлением транспорта и ПАО «Сбербанк».

Как рассказал ИА AmurMedia представитель управления Владимир Карпочев, сейчас по хабаровским дорогам курсируют 62 автобуса, в которых работают кондукторы с платежными терминалами. Это около 10% от общего количества городского транспорта.

До нового года планируется оборудовать новой системой автобусы, следующие по 30 маршрутам. Первыми на безнал свои машины переводят частные перевозчики. Весь муниципальный транспорт, включая трамваи и троллейбусы, должен перейти на новую форму к концу 2018 года.

Пассажиры с энтузиазмом отнеслись к нововведению. Как сообщает агентство, из 1,4 тыс. транспортных карт населению продали уже 1,2 тыс. штук. Также реализовано около 400 «проездных» брелоков. Сегодня же в продажу начали поступать силиконовые браслеты. Правда, стоят они дороже карт и брелоков: если последние можно купить по 100 рублей за штуку, то стоимость браслета — 350 рублей.