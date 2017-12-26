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Следователи и эксперты выясняют обстоятельства аварии на западе Москвы

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Следователи и эксперты выясняют обстоятельства аварии на западе Москвы. Накануне днем автобус въехал в подземный переход. По последним данным, погибли четыре человека, 13 пострадали. Пострадавших эвакуировали не только «скорые», но и вертолеты.

Двое пострадавших сейчас в крайне тяжелом состоянии. Причины аварии выясняют эксперты. Момент аварии попал в поле зрения нескольких камер наблюдения. Автобус стоял на остановке и резко начал движение. Выехал на тротуар и влетел на лестницу перехода, давя людей.

Достоверность слов водителя предстоит выяснить. Автобус принадлежал компании «Мострансавто». В Одинцовский филиал машина поступила меньше года назад. И в технике, и в сотрудниках директор филиала Николай Катырин уверен.

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