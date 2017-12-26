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Собаку-поводыря нашли избитой в мусорном баке в Самарской области

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В Самарской области собаку-поводыря буквально вернули к жизни. Овчарку нашли избитой в мусорном баке. У животного были гематомы, она до сих пор не может подняться. Установить имя собаки оказалось просто — в шею был вшит чип поводыря. Собак с такой подготовкой в области всего три, одна из них, Лайба, пропала. Спасшая Лайбу семья отправилась к слепому Анатолию, хозяину собаки. Мужчина признался, что давно потерял овчарку и не знает, где она.

Соседи слезам Анатолия не верят. Местные жители слышали от мужчины о планах избавиться от Лайбы. В семье, где нашла приют овчарка, готовы найти виновных. Новые хозяева собираются поставить парализованную овчарку на ноги. Животному дали новое имя — Дейзи и готовы дать новую жизнь. Анатолий тем временем уже подал заявку на новую собаку-поводыря. 

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