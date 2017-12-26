СМИ рассказали о тяжелом состоянии одной из пострадавших в ДТП с автобусом
Женщину, пострадавшую 25 декабря в ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РЕН ТВ.
Сейчас 46-летняя Инна Л. находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.
Инцидент произошел днем в понедельник, 25 декабря. Пассажирский автобус, следовавший из Сколково до «Славянского бульвара», въехал в подземный пешеходный переход. По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека и 11 пострадали.
Девять человек остаются в больницах.