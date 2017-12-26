Пожар повредил баню в Тверской области

Пожар повредил баню в деревне Нерль Калязинского района Тверской области, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Инцидент произошел вчера, 25 декабря, на участке одного из домов деревни. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в районе 18:00. Прибыв на место пожарные обнаружили горевшую баню. Полностью пожар удалось ликвидировать около 19:40, сообщила Тверские ведомости.

В результате пожара была повреждена крыша бани общей площадью 49 кв. м. Причины пожара и размер материального ущерба выясняются. Сведений о пострадавших нет.



