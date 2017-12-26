Из-за циклона в аэропорту Южно-Сахалинска задерживают рейсы

Более 10 рейсов задержано в аэропорту Южно-Сахалинска. Причиной задержки стал циклон, который обрушился на регион накануне.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, отменены рейсы в Южно-Курильск, Курильск и Саппоро (Япония). Задержаны вылеты в Хабаровск, Владивосток и Благовещенск. Кроме того, аэропорт не принимает самолеты из Москвы, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Хабаровска и Сеула (КНР).

Тем временем, из-за непогоды в одном из районов Сахалина, Углегорском, объявлен режим ЧС. В районной администрации подсчитывают ущерб, нанесенный сильным ветром и снегопадом. Ранее сообщалось, что там частично были повреждены крыши 13 многоэтажных домов. В 16 населенных пунктах нарушено электроснабжение. Информация о повреждениях продолжает поступать.

Портал iz.ru ранее сообщил о том, что на автодороге на юге Сахалина застряли около 100 автомобилей.