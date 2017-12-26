Житель Турции неожиданно обнял Эрдогана

Житель Турции бросился на Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы обнять его! Это произошло на встрече президента с единомышленниками в городе Ширнак. Хусейн Демирджан так обрадовался его появлению, что не смог сдержать чувств. Так он позже объяснил свой поступок правоохранительных органам. Те, по всей видимости, расчувствовались и освободили турецкоподанного. История завершилась хеппи-эндом, но с парой вопросов. Куда смотрела охрана Эрдогана и что было бы, окажись мужчина террористом?