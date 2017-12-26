В Берлине прошел рождественский заплыв в ледяной воде

Десятки немцев устроили купания в холодной воде. Это традиционный ежегодный заплыв в берлинском озере Оранке. Образ «Санта на море» примерили мужчины и женщины разных возрастов. Температура воды — 6 градусов, но участники говорят, что это слишком тепло! Многие надеялись, что поплавают среди льдин.

Зимние плавательные клубы действуют по всему миру. Свой заплыв, но без рождественских костюмов, провели в Лондоне. На озере в Гайд-парке прошли соревнования на Кубок Питера Пена.