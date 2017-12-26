Звонки с таксофонов в селах Хабаровского края сделают бесплатными

С 1 января 2018 года будет отменена плата за местные телефонные соединения таксофонов «Ростелекома». Это будет сделано по решению главы компании Михаила Осеевского. ПАО «Ростелеком» является единственным оператором универсального обслуживания в РФ, он обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов, в том числе в удаленных труднодоступных населенных пунктах.

По словам Осеевского, которые приводит ИА AmurMedia, таксофоны в первую очередь выполняют социальную функцию, являясь единственным средством связи во многих селах. С них круглосуточно можно звонить в экстренные оперативные службы. Такие звонки составляют четверть общего трафика.

Агентство напоминает, что с 1 августа 2017 года «Ростелеком» отменил плату за использование интернета в точках доступа Wi-Fi, которые были построены в рамках оказания универсальных услуг связи в малых населенных пунктах. Сразу после отмены платы резко вырос спрос на услугу — количество выходов в интернет в точках доступа выросло на 35%, а общий объем интернет-трафика увеличился на 27%.