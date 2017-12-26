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Адвоката в Китае признали виновным в попытке свержения государственной власти и освободили

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Фото: Global Look Press
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Бывший адвокат Се Ян признали виновным в попытке свержения государственной власти и освободили в китайском городе Чанша.

Об этом во вторник, 26 декабря, заявило агентство Синьхуа.

«Установлено, что Се Ян сделал ряд заявлений, в которых содержались… оскорбления существующей в Китае политической системы, он также призывал к свержению государственной власти», – цитирует сообщение ТАСС.

При этом подсудимый полностью признал свою вину.

21 ноября китайский адвокат Цзян Тяньюн был приговорен к двум годам тюремного заключения  в городе Чанша. Как сообщают местные СМИ, юриста обвинили в призывах к свержению власти. Кроме того, 46-летний адвокат также лишен политических прав на трехлетний срок.

По информации китайских СМИ было установлено, что Цзян Тяньюн делал множество заявлений, призывающих нападать либо клеветать на правительственные ведомства, юридические органы и национальную правовую систему.

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