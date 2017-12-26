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Минувшая ночь стала самой морозной в Москве с начала зимы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы. Температура воздуха на главной столичной метеостанции опустилась до минус 7,4 градуса.

Как сообщили Гидрометцентр, ночь на 26 декабря в городе стала самой морозной с начала зимы. Предыдущий температурный минимум этого сезона в столице был установлен 8 декабря — минус 5,1.

По данным синоптиков, во вторник в Москве ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса, небольшой снег и ветер с порывами до 15 м/с.

Портал iz.ru писал о том, что во вторник в Москве ожидается резкое потепление и оно сохранится вплоть до Нового года. По прогнозам синоптиков, при такой температуре снег, выпавший ранее, должен растаять.

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