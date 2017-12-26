Упавшие на лед при прыжке на тарзанке сибиряки находятся в тяжелом состоянии

Парень и девушка из Томской области, прыгнувшие с моста на страховочном тросе и разбившиеся об лед, находятся в тяжелом состоянии.

Информацию об этом распространил представитель областного департамента здравоохранения.

«Они по-прежнему находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Инцидент произошел 24 декабря.

СК проводит проверку по статье об оказании услуг с нарушением техники безопасности.

25 апреля в Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении организатора детского палаточного лагеря «Академия Робинзонов» Анатолия Шульжика. Его осудили на 2 года условно за гибель в его лагере 13-летнего мальчика, сорвавшегося с тарзанки.