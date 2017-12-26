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В резиденцию президента Аргентины пытался попасть человек с оружием

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Фото: Global Look Press/ZUMA/imagebroker.com/Martin Moxter
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В Аргентине полиция задержала человека, который пытался попасть на территорию резиденции президента Маурисио Макри с самодельным огнестрельным оружием. Об этом передает телеканал Todo Noticias.

Сообщается, что задержанный подъехал на автомобиле к одному из входов в резиденцию и заявил, что хочет вручить подарок президенту. Сотрудникам службы безопасности мужчина показался подозрительным, поэтому они приняли решение обыскать его машину. Прибывшие на место полицейские нашли в авто самодельное оружие и патроны.

Как сообщает телеканал, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент инцидента президента в резиденции не было, он проводит отпуск вместе с семьей на юго-западе Аргентины, передает ТАСС.

Портал iz.ru писал о том, что 25 декабря неизвестный мужчина пытался проникнуть в здание Госдумы РФ, с собой у него был файер. Он был задержан сотрудниками Федеральной службы охраны.

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