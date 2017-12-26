Житель Сахалина оштрафован на 300 тыс. рублей за экстремизм

Житель Южно-Сахалинска, признанный виновным в экстремистской деятельности, оштрафован на 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по Сахалинской области.

В ходе расследования было установлено, что в апреле 2015 года 35-летний обвиняемый разместил в соцсетях видео экстремистской направленности.

«Следствием и судом установлено, что в апреле 2015 года подсудимый на своей странице в социальной сети разместил видеозапись, в которой содержалось публичное возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе», — говорится в сообщении.

19 декабря портал iz.ru сообщил, что в Подмосковье был задержан мужчина, распространявший в социальных сетях экстремистские видео- и аудиозаписи. В них содержались призывы к совершению насилия или террора против лиц неславянских национальности. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в 2017 году была пресечена деятельность более 2 тыс. экстремистских интернет-ресурсов.