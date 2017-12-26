Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 7 км
Столб пепла высотой 7 км выбросил вулкан Шивелуч на Камчатке.
Об этом сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН.
«В каком направлении распространяется шлейф пепла — неизвестно, так как вулкан закрыт плотной облачностью, идет снег», — цитирует сообщение ТАСС.
Но в целях безопасности авиаперевозок для вулкана установлен оранжевый код опасности.
19 декабря вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой до 6 км. Пепловое облако распространилось на 50 км на север–северо-запад от Ключевской сопки.
Вулкан является действующим, начало текущего извержения зафиксировано 3 апреля прошлого года.