Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 7 км

Столб пепла высотой 7 км выбросил вулкан Шивелуч на Камчатке.

Об этом сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН.

«В каком направлении распространяется шлейф пепла — неизвестно, так как вулкан закрыт плотной облачностью, идет снег», — цитирует сообщение ТАСС.

Но в целях безопасности авиаперевозок для вулкана установлен оранжевый код опасности.

19 декабря вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой до 6 км. Пепловое облако распространилось на 50 км на север–северо-запад от Ключевской сопки.

Вулкан является действующим, начало текущего извержения зафиксировано 3 апреля прошлого года.