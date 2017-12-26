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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 7 км

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Фото: ТАСС/ИВиС ДВО РАН
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Столб пепла высотой 7 км выбросил вулкан Шивелуч на Камчатке.

Об этом сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН.

«В каком направлении распространяется шлейф пепла — неизвестно, так как вулкан закрыт плотной облачностью, идет снег», — цитирует сообщение ТАСС.

Но в целях безопасности авиаперевозок для вулкана установлен оранжевый код опасности.

19 декабря вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой до 6 км. Пепловое облако распространилось на 50 км на север–северо-запад от Ключевской сопки.

Вулкан является действующим, начало текущего извержения зафиксировано 3 апреля прошлого года.

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