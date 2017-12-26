Прямой эфир

Власти Венесуэлы освободили 44 задержанных за участие в протестах и беспорядках

0
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Венесуэлы продолжают освобождать участников массовых протестов, их число уже составило 44 человека.

Информацию об этом распространила газета Nacional.

«Правительство заинтересовано в снижении количества политических заключенных, чтобы снизить затраты, которые они представляют», — цитирует «РИА Новости» правозащитника Альфредо Ромеро.

При этом, по его мнению, в тюрьмах еще остаются 227 политических заключенных, их освобождение — главное требование оппозиции.

Массовые протесты в стране продолжаются с апреля, после того как президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о созыве учредительного собрания с целью изменения конституции.

29 ноября Мадуро отверг обвинения своих политических оппонентов, которые считают его диктатором, и подчеркнул, что придерживается демократии.

Глава государства сообщил, что ни он, ни его предшественник Уго Чавес никогда не были диктаторами, потому что они выступали против «авторитарного буржуазного государства, которое правило страной в XX веке».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-генпрокурор Венесуэлы попросила суд в Гааге выдать ордер на арест Мадуро
Мадуро призвал США прекратить нарушения международного права

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017