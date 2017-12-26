Власти Венесуэлы освободили 44 задержанных за участие в протестах и беспорядках

Власти Венесуэлы продолжают освобождать участников массовых протестов, их число уже составило 44 человека.

Информацию об этом распространила газета Nacional.

«Правительство заинтересовано в снижении количества политических заключенных, чтобы снизить затраты, которые они представляют», — цитирует «РИА Новости» правозащитника Альфредо Ромеро.

При этом, по его мнению, в тюрьмах еще остаются 227 политических заключенных, их освобождение — главное требование оппозиции.

Массовые протесты в стране продолжаются с апреля, после того как президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о созыве учредительного собрания с целью изменения конституции.

29 ноября Мадуро отверг обвинения своих политических оппонентов, которые считают его диктатором, и подчеркнул, что придерживается демократии.

Глава государства сообщил, что ни он, ни его предшественник Уго Чавес никогда не были диктаторами, потому что они выступали против «авторитарного буржуазного государства, которое правило страной в XX веке».