Американца задержали за жалобы в «911» на маленьких моллюсков в ресторане

В США полиция задержала мужчину, который слишком часто жаловался в службу спасения («911») на маленьких моллюсков в его блюде в ресторане. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в городе Стюарт (штат Флорида). 51-летний Нельсон Агосто заказал в одном из ресторанов блюдо из морепродуктов, но, увидев размер моллюсков, был крайне разочарован и обратился в полицию.

«Он пожаловался, что моллюски, которых он ел, были такими маленькими, что за них не хотелось платить», –– рассказал сержант Брайан Боссио.

Он отметил, что мужчина сначала пожаловался сотрудникам ресторана, после чего ему предоставили еще одну порцию блюда бесплатно.

Но Агосто всё равно показалось этого мало, и он снова позвонил в службу «911». Там ему посоветовали позвонить на полицейскую линию, которая не связана с чрезвычайными ситуациями.

Однако после этого мужчина еще дважды звонил в «911». Первый раз он заявил, что забыл номер, который ему дали, второй раз заверял диспетчера, что не смог дозвониться по продиктованному ему телефону.

В итоге в адрес мужчины были выдвинуты обвинения в злоупотреблении обращениями в экстренные службы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Секретная служба США допросила мужчину, который отправил в подарок министру финансов коробку навоза.