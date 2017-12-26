Прямой эфир

Американца задержали за жалобы в «911» на маленьких моллюсков в ресторане

0
Фото: TASS/YAY/Kokhanchikov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США полиция задержала мужчину, который слишком часто жаловался в службу спасения («911») на маленьких моллюсков в его блюде в ресторане. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в городе Стюарт (штат Флорида). 51-летний Нельсон Агосто заказал в одном из ресторанов блюдо из морепродуктов, но, увидев размер моллюсков, был крайне разочарован и обратился в полицию.

«Он пожаловался, что моллюски, которых он ел, были такими маленькими, что за них не хотелось платить», –– рассказал сержант Брайан Боссио.

Он отметил, что мужчина сначала пожаловался сотрудникам ресторана, после чего ему предоставили еще одну порцию блюда бесплатно.

Но Агосто всё равно показалось этого мало, и он снова позвонил в службу «911». Там ему посоветовали позвонить на полицейскую линию, которая не связана с чрезвычайными ситуациями.

Однако после этого мужчина еще дважды звонил в «911». Первый раз он заявил, что забыл номер, который ему дали, второй раз заверял диспетчера, что не смог дозвониться по продиктованному ему телефону.

В итоге в адрес мужчины были выдвинуты обвинения в злоупотреблении обращениями в экстренные службы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Секретная служба США допросила мужчину, который отправил в подарок министру финансов коробку навоза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В одном из ресторанов Голливуда произошел взрыв
Минздрав обязал кафе и рестораны перейти на йодированную соль

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017