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Африканец попытался снять крест с рождественской елки в Италии

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Фото: TASS/ZUMA/Mairo Cinquetti
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В итальянском Милане уроженец Гамбии попытался снять крест с рождественской елки. Об этом сообщает издание Il Giornale.

Инцидент произошел 22 декабря перед Центральным вокзалом Милана на площади Дука д'Аоста. 21-летний молодой человек намеревался залезть на дерево, чтобы сорвать крест. Попытка была пресечена стражами правопорядка. На вопрос, зачем он хотел это сделать, злоумышленник указал на крест и заявил, что это нехорошо.

Хулигана отправили в полицейский участок для рассмотрения возможности репатриации. Однако выяснилось, что у африканца есть постоянный вид на жительство, выданный отделением комиссии по делам беженцев в провинции Бриндизи. При этом неизвестно, на каком основании ему был предоставлен этот статус.

По данным «РИА Новости», молодому человеку было выдано предписание о недопустимости пребывания в Милане и необходимости возвращения в Остуни, где проживает беженец. 23 декабря при подготовке к перевозке злоумышленник начал проявлять агрессию, в связи с чем его поместили в психиатрическое отделение местной больницы. Под наблюдением врачей он демонстрирует неадекватное поведение.

Ранее 25 декабря портал iz.ru писал об акции участниц движения Femen в Ватикане. Протест был посвящен церковным запретам в адрес женщин, в частности запрету на аборты.

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