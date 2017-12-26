Эксперт объяснил ротацию полпредов

Назначение Алексея Гордеева, занимавшего пост губернатора Воронежской области, новым полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) связано с тем, что президент РФ Владимир Путин считает местное самоуправление хорошей школой и трамплином для кадрового скачка.

Об этом заявил политолог Константин Калачёв.

«Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным заботам, а значит, диалог, стремление получить обратную связь обязаны быть приоритетом в работе местной власти», — цитирует его «Газета.ру».

Также издание сообщило, что возможный переход Александра Беглова на должность постпреда Северо-Западного федерального округа может означать, что возможна интрига на будущих губернаторских выборах в Санкт-Петербурге.

5 октября экс-губернатор Орловской области Вадим Потомский назначен заместителем полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе и будет курировать вопросы экологии.

«Президент освободил Потомского от должности губернатора, назначив его заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.