Прямой эфир

В Финляндии создали автопилот для езды по заснеженным дорогам

0
Фото: Global Look Press/R. Linke
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финские ученые создали автопилот, способный ездить по заснеженным трассам без разметки.

Научно-исследовательский центр VTT выпустил автопилот Martti, установленный на базе автомобиля Volkswagen Touareg. Первые испытания системы уже завершились с положительным результатом.

Martti оснащен датчиками и лазерными сенсорами, позволяющими ориентироваться в пространстве. Обычные автопилоты, как правило, не справляются с передвижением по заснеженным дорогам, так как система не распознает разметку и не понимает, где находится.

В тестировании автопилота участвовали два автомобиля Мартти и Мэрилин. Оба смогли проехать во время снегопада по заснеженной трассе со скоростью 40 км/ч и не сбились с пути.

«Мартти и Мэрилин могли бы ехать быстрее, но мы запретили им разгоняться быстрее 25 миль в час», — рассказал один из руководителей проекта.

Предполагается, что такой автопилот сможет заменить водителя в сложных метеоусловиях.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Китае опубликовали первое правительственное руководство по эксплуатации беспилотных автомобилей с целью ускорения «внедрения беспилотных технологий» на автотранспорте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Nissan отзывает почти 128 тыс. автомобилей Tiida и Note в России
Google назвала самые популярные автомобили 2017 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017