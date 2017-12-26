В Финляндии создали автопилот для езды по заснеженным дорогам

Финские ученые создали автопилот, способный ездить по заснеженным трассам без разметки.

Научно-исследовательский центр VTT выпустил автопилот Martti, установленный на базе автомобиля Volkswagen Touareg. Первые испытания системы уже завершились с положительным результатом.

Martti оснащен датчиками и лазерными сенсорами, позволяющими ориентироваться в пространстве. Обычные автопилоты, как правило, не справляются с передвижением по заснеженным дорогам, так как система не распознает разметку и не понимает, где находится.

В тестировании автопилота участвовали два автомобиля Мартти и Мэрилин. Оба смогли проехать во время снегопада по заснеженной трассе со скоростью 40 км/ч и не сбились с пути.

«Мартти и Мэрилин могли бы ехать быстрее, но мы запретили им разгоняться быстрее 25 миль в час», — рассказал один из руководителей проекта.

Предполагается, что такой автопилот сможет заменить водителя в сложных метеоусловиях.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Китае опубликовали первое правительственное руководство по эксплуатации беспилотных автомобилей с целью ускорения «внедрения беспилотных технологий» на автотранспорте.