Подростка сбили на дороге в Республике Коми

Подростка сбили на дороге в городе Печоры, Республика Коми, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Инцидент произошел вчера днем, 25 декабря, на улице Первомайской. Водитель, мужчина 1985 года рождения, за рулем ГАЗ-3110 сбил подростка 16 лет, который шел из школы. Сообщается, что юноша перебегал дорогу в неположенном месте, световозвращающих элементов на его одежде не было, сообщило ИА «Комиинформ».

В результате дорожно-транспортного происшествия подросток госпитализирован с различными видами травм головы, а также с переломом носа, ушибами и ссадинами. Подробности аварии выясняются.