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Родственница украла деньги у пенсионера в Тюменской области

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Родственница украла деньги у пенсионера в Ялутоворске Тюменской области, сообщила пресс-служба Управления МВД по области.

В полицию с заявлением обратился 86-летний мужчина, что у него было украдено 23 тыс. рублей. В ходе следственных работ было выяснено, что деньги у пенсионера забрала дальняя родственница из Курганской области, которая гостила у него, сообщило megatyumen.ru.

Подозреваемая была задержана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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