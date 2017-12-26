Родственница украла деньги у пенсионера в Тюменской области

Родственница украла деньги у пенсионера в Ялутоворске Тюменской области, сообщила пресс-служба Управления МВД по области.

В полицию с заявлением обратился 86-летний мужчина, что у него было украдено 23 тыс. рублей. В ходе следственных работ было выяснено, что деньги у пенсионера забрала дальняя родственница из Курганской области, которая гостила у него, сообщило megatyumen.ru.

Подозреваемая была задержана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.