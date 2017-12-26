Влюбленная пара отравилась угарным газом в Челябинской области

Влюбленная пара отравилась угарным газом в Златоусте в Челябинской области, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета России по области Владимир Шишков.

Трагедия произошла в закрытом боксе гаража. Молодые люди включили двигатель автомобиля для того, чтобы согреться, и не заметили, как гараж наполнился угарным газом. Выбраться из помещения они не успели, сообщило ИА «Ура.ру».

Тела 18-летней девушки и 19-летнего молодого человека были найдены днем. По предварительной версии следствия, гибель наступила в результате отравления угарным газом, следов насилия на телах погибших не обнаружено. По факту произошедшего проводится проверка.