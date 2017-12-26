Экологически чистые автобусы презентовали в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба администрации города.

В 2017 году городом было закуплено 75 автобусов, которые работают на дизельном топливе, и 25 автобусов, работающих на газу. Все они намерены эксплуатироваться в качестве общественного транспорта, сообщила RostovGazeta.

Экотранспорт планируют ввести на линию в ближайшее время. Также отмечается, что с начала этого года был полностью обновлен трамвайный парк города. В марте 2018 года у городской администрации в планах приобрести еще 100 единиц техники для использования в качестве общественного транспорта.