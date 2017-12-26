Секретная служба США допросила мужчину, подарившего министру финансов навоз

Секретная служба США допросила мужчину, отправившего в подарок министру финансов Стивену Мнучину посылку с навозом. Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что подарок с навозом около особняка Мнучина в Лос-Анджелесе обнаружила полиция в минувшие выходные.

Для проверки подозрительной коробки у дома министра был вызван отряд саперов, также власти перекрыли несколько улиц. Внутри посылки были обнаружены конский навоз и письмо, содержание которого не раскрывается. Упакована коробка была как подарок, к ней прилагалась записка: «От американского народа».

Отправителем подарка является житель Лос-Анджелеса Робби Стронг, который работает психологом и уже сознался в содеянном. По словам Стронга, его поступок — это «акт политического театра». Таким образом мужчина выразил свое негодование по поводу подписания законопроекта о налоговой реформе.

«Я собираюсь доставить коробки с лошадиным навозом Стиву Мнучину в Беверли-Хиллз. Раз у денег есть свобода слова, значит, она есть и у лошадиного навоза», — написал ранее психолог на своей странице в Facebook.

После допроса Секретной службой США мужчину отпустили.

22 декабря президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о масштабной налоговой реформе, которая предусматривает сокращение налогов для физлиц и снижение налога на прибыль корпораций с 35% до 21%.