Новые терминалы в московских аэропортах снизят очереди и повысят конкуренцию

Шереметьево откроет новый терминал В, рассчитанный на 20 млн пассажиров в год, и межтерминальный подземный переход уже в марте-апреле, а к началу ЧМ-2018 в Домодедово появится терминал Т2, который позволит принимать до 15 млн пассажиров в год.

Об этом рассказали «Известиям» официальные представители аэропортов.

«В 2018–2019 годах мы войдем в острую фазу, когда аэропорты закончат возводить новые, еще более современные терминалы и взлетно-посадочные полосы», — заявил президент компании «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

По его мнению, пассажиров при этом не станет существенно больше и начнется конкурентная борьба между аэропортами по привлечению авиакомпаний.

Источники издания утверждают, что сейчас идет борьба за право обслуживать самолеты таких крупных перевозчиков, как «Россия» и Emirates Airlines. Кроме того, на рынке авиаперевозок появятся компании-лоукостеры.

Всё это приведет к борьбе за пассажира и снижению стоимости авиаперелетов на некоторых направлениях.

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