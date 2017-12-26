Заключенные в СИЗО смогут общаться с близкими по упрощенной схеме

Подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, находящиеся в предварительном заключении в следственных изоляторах (СИЗО), могут получить право на звонок и встречу с родственниками по упрощенной схеме. Об этом рассказал один из авторов соответствующего законопроекта Андрей Кутепов.

«Законопроектом предлагается исключить разрешительный порядок реализации права подозреваемых и обвиняемых на телефонные разговоры и свидания, но только в отношении особой категории лиц, а именно — близких родственников», –– рассказал Кутепов «Парламентской газете».

Сейчас осужденные имеют право на телефонный звонок после написания заявления на имя начальника исправительного учреждения, это право не обусловлено согласием руководства тюрьмы. Также подозреваемые и обвиняемые должны писать заявления следователю или судье с просьбой на звонок или свидание с близкими. При этом они могут получить отказ, так как определяющие нормы для разрешения и запрета не установлены.

«Реализация подозреваемыми и обвиняемыми установленных федеральным законом прав на телефонный разговор и на свидание ставится в абсолютную зависимость от усмотрения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, что недопустимо», –– подчеркнул сенатор.

При этом Кутепов отметил, что в отношении лиц, не являющихся близкими родственниками, разрешительный порядок телефонных разговоров и свиданий будет сохранен.

Ранее портал iz.ru сообщил, что в России совершается меньше всего в мире побегов из мест заключения. В прошлом году было зафиксировано всего пять побегов из колоний и СИЗО.