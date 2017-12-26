Возгорание двух автомобилей произошло возле больницы им. Иноземцева в Москве

Два автомобиля сгорели на территории ГКБ им. Ф.И. Иноземцева в Москве.

Информацию об этом распространил столичный главк МЧС РФ.

«Возгорание двух автомобилей произошло в понедельник вечером на ул. Фортунатовской, д. 1», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что огнем были уничтожены автомобили «Газель» и Volkswagen Caddy.

27 ноября портал iz.ru сообщил, что во время пожара в автосервисе на Кутузовском проезде сгорели пять автомобилей Mercedes Gelandewagen. Отмечается, что пострадавших не оказалось, а сумма ущерба составила более 20 млн рублей.