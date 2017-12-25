Один военный погиб при катастрофе военного вертолета в Омане

Вертолет королевских военно-воздушных сил султаната Омана NHI NH90 упал в понедельник, 25 декабря, при этом погиб штурман и ранены два члена экипажа.

Об этом заявили в министерстве обороны Омана.

Авария произошла во время тренировочного полета, сообщает «РИА Новости».

19 декабря правительство Японии позволило военному командованию США возобновить полеты тяжелых транспортных вертолетов американской морской пехоты CH-53.

Полеты были приостановлены после того, как 13 декабря один из вертолетов этого типа уронил на спортивную площадку местной школы иллюминатор в крепежной раме весом около 8 кг.