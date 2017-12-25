Прямой эфир

Один военный погиб при катастрофе военного вертолета в Омане

0
Фото: Global Look Press/Eric Lalmand
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вертолет королевских военно-воздушных сил султаната Омана NHI NH90 упал в понедельник, 25 декабря, при этом погиб штурман и ранены два члена экипажа.

Об этом заявили в министерстве обороны Омана.

Авария произошла во время тренировочного полета, сообщает «РИА Новости».

19 декабря правительство Японии позволило военному командованию США возобновить полеты тяжелых транспортных вертолетов американской морской пехоты CH-53.

Полеты были приостановлены после того, как 13 декабря один из вертолетов этого типа уронил на спортивную площадку местной школы иллюминатор в крепежной раме весом около 8 кг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о гибели сестры президента Гондураса при крушении вертолета
СК начал проверку по факту посадки вертолета в центре Орла

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017