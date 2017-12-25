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В Венесуэле освободили более 40 участников акций протеста

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Фото: Global Look Press/Miguel Rodriguez
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В Венесуэле освободили 44 участника антиправительственных выступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум» Альфредо Ромеро.

«До настоящего времени, с учетом политических заключенных, общее количество освобожденных в период с 23 по 25 декабря составило 44 человека», — об этом Ромеро написал в своем микроблоге в Twitter.

Ранее 23 декабря председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дельси Родригес объявила, что около 80 человек, ранее находившихся под стражей за участие в протестах в 2014 и 2017 году, могут выйти на свободу.

Местная оппозиция признает большинство этих людей политическими заключенными, их освобождение являлось одним из главных требований на переговорах с правительством Венесуэлы. При этом речь шла о более чем 380 людях. Следующий раунд переговоров состоится в Доминиканской Республике 11–12 января при участии международных посредников.

25 декабря портал iz.ru писал о признании канадским правительством нежелательным лицом посла Каракаса в Оттаве в ответ на аналогичные шаги венесуэльских властей.

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