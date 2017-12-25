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Участники офицерского бала в Севастополе записали клип в память о жертвах Ту-154

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Организаторы и участники Большого севастопольского офицерского бала записали видеоклип в память о погибших при крушении самолета Минобороны РФ Ту-154 в акватории Черного моря близ Сочи. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

«В качестве музыкального сопровождения к видеоработе используется симфония «Экипаж», специально написанная композитором Ильей Демуцким для Севастопольского бала», — приводит ТАСС сообщение организаторов бала.

Хореографическую композицию под музыку российского композитора исполняли офицеры Черноморского флота.

Трагедия произошла ровно год назад, 25 декабря 2016 года. Самолет Ту-154 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, военные, журналисты и руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все они погибли.

Ранее утром в Сочи прошел митинг в память о жертвах катастрофы.

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