Австрия заподозрила экс-главу порта Усть-Луга в отмывании денег

Власти Австрии подозревают в отмывании денег главу «Компании Усть-Луга» Валерия Израйлита, находящегося под арестом в России по делу о мошенничестве. Это следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга, пишет Интерфакс.

«Согласно информации из НЦБ Интерпола Австрии, Израйлит являлся подозреваемым по уголовному делу, находящемуся в производстве правоохранительных органов Вены, и имел отношение к отмыванию денежных средств», — сказано в сообщении.

Обвинение было предъявлено Израйлиту 27 октября, его арест продлен 20 мая 2018 года.

Как объяснил следователь, продление ареста обвиняемому связано с тем, что он имеет недвижимость в Британии, бизнес в Италии, множество счетов в зарубежных банках, родственников за границей, а также яхту и самолет.

Израйлит был задержан в декабре 2016 года по обвинению в хищении 1,5 млрд рублей, выделенных на строительство нефтебазы в порту Усть-Луга. По версии следствия, деньги были выведены в офшоры.

Порт Усть-Луга находится в Лужской губе Финского залива, с 2012 года является конечной точкой второй очереди Балтийской трубопроводной системы.