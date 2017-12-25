Прямой эфир

Австрия заподозрила экс-главу порта Усть-Луга в отмывании денег

0
Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Австрии подозревают в отмывании денег главу «Компании Усть-Луга» Валерия Израйлита, находящегося под арестом в России по делу о мошенничестве. Это следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга, пишет Интерфакс.

«Согласно информации из НЦБ Интерпола Австрии, Израйлит являлся подозреваемым по уголовному делу, находящемуся в производстве правоохранительных органов Вены, и имел отношение к отмыванию денежных средств», — сказано в сообщении.

Обвинение было предъявлено Израйлиту 27 октября, его арест продлен 20 мая 2018 года.

Как объяснил следователь, продление ареста обвиняемому связано с тем, что он имеет недвижимость в Британии, бизнес в Италии, множество счетов в зарубежных банках, родственников за границей, а также яхту и самолет.

Израйлит был задержан в декабре 2016 года по обвинению в хищении 1,5 млрд рублей, выделенных на строительство нефтебазы в порту Усть-Луга. По версии следствия, деньги были выведены в офшоры.

Порт Усть-Луга находится в Лужской губе Финского залива, с 2012 года является конечной точкой второй очереди Балтийской трубопроводной системы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Руководителей завода РКС отправят в колонию за хищение 400 млн рублей
Новый канцлер Австрии выступил против членства Турции в ЕС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017