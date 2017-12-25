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Минобрнауки обсуждает расширение изучения истории в 11-м классе школ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Руководитель Минобрнауки Ольга Васильева поинтересовалась мнением профессионального сообщества по вопросу расширения школьного курса истории России в 11-м классе. Об этом министр рассказала в понедельник на итоговом заседании президиума Российского исторического общества и совета фонда «История Отечества».

Васильева отметила, что нужно подумать над вопросом, нужна ли история России в 11-м классе школы. «Это проблема, в которой я бы хотела попросить помощи у Российского исторического общества именно как у большого научного сообщества», — приводит ТАСС слова главы Минобрнауки. Говоря о расширении курса, Васильева отметила, что считает это хорошей идеей.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин предложил Минобрнауки РФ ввести специальность «конкурентное право», по которой будет присуждаться ученая степень.

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