Минобрнауки обсуждает расширение изучения истории в 11-м классе школ

Руководитель Минобрнауки Ольга Васильева поинтересовалась мнением профессионального сообщества по вопросу расширения школьного курса истории России в 11-м классе. Об этом министр рассказала в понедельник на итоговом заседании президиума Российского исторического общества и совета фонда «История Отечества».

Васильева отметила, что нужно подумать над вопросом, нужна ли история России в 11-м классе школы. «Это проблема, в которой я бы хотела попросить помощи у Российского исторического общества именно как у большого научного сообщества», — приводит ТАСС слова главы Минобрнауки. Говоря о расширении курса, Васильева отметила, что считает это хорошей идеей.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин предложил Минобрнауки РФ ввести специальность «конкурентное право», по которой будет присуждаться ученая степень.