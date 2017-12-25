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Канада объявила персоной нон грата посла Венесуэлы в ответ на действия Каракаса

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Фото: Global Look Press/Volodymyr Tarasov
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Правительство Канады объявило нежелательным лицом посла Каракаса в Оттаве после аналогичных действий венесуэльских властей.

Об этом заявила в понедельник, 25 декабря, глава канадского МИДа Христи Фриланд.

«Послу Венесуэлы больше не рады в Канаде. Я также объявляю его персоной нон грата», — цитирует ее ТАСС.

При этом посол уже был отозван венесуэльским правительством в знак протеста против канадских санкций против властей Каракаса.

23 декабря Каракас объявил персоной нон грата временного поверенного в делах Канады Крэйба Ковалика.

Согласно принятому в Канаде 3 ноября «закону о жертвах коррумпированных иностранных правительств» (второе название — «имени Сергея Магнитского»), санкции касаются лиц, которые, по мнению правительства Канады, несут ответственность или замешаны в грубых нарушениях прав человека или в серьезных коррупционных действиях.

Все активы внесенных в список лиц будут заморожены, а въезд в Канаду им будет запрещен. Среди фигурантов списка 22 гражданина Венесуэлы и Южного Судана и 30 россиян.

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